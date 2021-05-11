Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця

Трьох інспекторів міграційної служби Португалії засуджено до позбавлення волі на терміни від 7 до 9 років за вбивство українського мігранта.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.

"Смерть Ігоря Гоменюка стала прямим наслідком поведінки підсудних, які були зобов'язані діяти інакше", - заявив суддя.

Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках. Йому зламали ребра, що спричинило смерть від удушення.

Також читайте: Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі, - поліція

Українець, який став жертвою інспекторів, намагався потрапити в країну без чинної візи у березні 2020 року. Чоловіка затримали після того, як він відмовився сісти на літак для повернення в Україну.

Португальський уряд минулого року був змушений заплатити родині українця понад 700 тисяч євро компенсації. У загиблого в Україні залишилася дружина та двоє дітей.

Ця смерть викликала скандал у Португалії, внаслідок чого у відставку пішов глава міграційної служби країни, а саме відомство реорганізували.

Також читайте: Двоє українських заробітчан загинули в Чехії