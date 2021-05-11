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Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця

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Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця
Трьох інспекторів міграційної служби Португалії засуджено до позбавлення волі на терміни від 7 до 9 років за вбивство українського мігранта.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.

"Смерть Ігоря Гоменюка стала прямим наслідком поведінки підсудних, які були зобов'язані діяти інакше", - заявив суддя.

Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках. Йому зламали ребра, що спричинило смерть від удушення.

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Українець, який став жертвою інспекторів, намагався потрапити в країну без чинної візи у березні 2020 року. Чоловіка затримали після того, як він відмовився сісти на літак для повернення в Україну.

Португальський уряд минулого року був змушений заплатити родині українця понад 700 тисяч євро компенсації. У загиблого в Україні залишилася дружина та двоє дітей.

Ця смерть викликала скандал у Португалії, внаслідок чого у відставку пішов глава міграційної служби країни, а саме відомство реорганізували.

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Топ коментарі

  • SS 640592fb
    Мало того что компенсацию выплатили, виновных посадили, руководящий состав уволили, иммиграционную службу реорганизовывают. Жизнь конечно человека это не вернёт, но быковал бы пьяный на ментов дома, под сосной бы прикопали, ещё бы и висяков десяток навесили.
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Просто цензор показав, що десь далеко, аж в Португалії, є справедливість.
  • Остап Журавель
    Здесь модераторы что, в ночную смену не дежурят? А вот армия путинских ушлепков дежурит.
    За дегенератами из-за поребрика нужно следить круглосуточно, а то дали развернуться троллям под португальскиими флажками, да еще дали им лайков самим себе наставить.
    А они за полтора часа быстро цирк уродов в теме сварганили.
    Вот такая она вся сейчас Кацапщина, даже не ради пособия от Путлера работают, хотя он их не обижает, эта работа, белое превращать в черное, а черное в белое, это в крови московитов, которые ради ненависти к украинцам будут стучать на клавиатуру не за страх, а за "совесть".

    А к правительственной реакции Португалии особых претензий нет, хотя и удовлетворили только 70% материального иска пострадавшей семьи за убийство тремя недоносками ничего не нарушавшего украинца.
    Нельзя сказать что претензии в иске были завышены, в США семье удушенного Флойда выплатили 27 миллионов $, а полицейскому Дереку по предъявленной статье за убийство грозит срок от 12,5 до 40 лет, 25 июня станет известно, сколько получит.
    И ситуации совсем не аналогичные. Гоменюк в отличие от Флойда не имел за собой никакого криминала и въезжал в Португалию на абсолютно законных основаниях, так как с июня 2017 года между Португалией и Украиной работает безвизовый режим, и 10 марта 2020 г. между Украиной и Евросоюзом никаких ограничений из-за ковида не существовало.
    Но три обезьяны, работавшие явно не на своем месте, поскольку они знали только португальский, а Гоменюк его не знал, и не сумевшие с ним объясниться (но документы то его они видели, откуда он прибыл) привлекли для перевода в общении с гражданином Украины из Западной Украины не украинского переводчика, а кацапку.
    Можно представить, что она им напереводила,до того как они ему поломали ребра, тут в Украине не все украинцы, говорящие на литературном украинском языке, не всегда поймут украинскую речь из Западной Украины, которая имеет свои диалектические способности, а кацапы литературный украинский язык не понимают, дать переводить его кацапке., это почти что дать переводить турку или китайцу, для трех обезьян разница небольшая.

    Португалия шокирована была этим случаем, и, как я сказал, реакция была адекватная, но Орда и здесь насрать поспела, вдохновение поактивничать пришло после очередного шабаша победобесия?
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