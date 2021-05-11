Поліція щодня складає до 2 тисяч протоколів за порушення маскового режиму
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"По Україні щодня поліція складає 1500-2000 адмінпротоколів і люди несуть відповідальність за недотримання маскового режиму. Таких протоколів складено понад 260 000 впродовж пів року і вже сплачено штрафів на понад 8 мільйонів гривень", - сказав Варченко.
За його словами, найбільше порушників було у Києві та Київській області, Одесі та Одеській області, Харкові та Харківській області та Дніпрі.
"Оштрафовано більш ніж 95 тисяч суб’єктів господарювання, у тому числі менеджмент, розважальні заклади, заклади громадського харчування", – зазначив Варченко.
Для юридичних осіб, ФОПів законом передбачено штраф за порушення маскового режиму у розмірі 3400-5100 грн. Для громадян - штраф 170-255 грн.