Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна випала з п'ятірки найкращих тенісисток світу. Її потіснила спортсменка з Білорусі Аріна Соболенко.

Згідно з оновленим рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA), українка втратила одну позицію і тепер посідає шосте місце. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".

Світоліну випередила білоруска Аріна Соболенко, яка після перемоги на турнірі в Мадриді піднялася відразу на дві сходинки.

Свої позиції погіршили й інші українські тенісистки із сотні світового рейтингу.

Даяна Ястремська опустилася з 31-го на 32-ге місце, а Марта Костюк втратила одразу дві сходинки і тепер посідає 79-те місце.

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Раніше Еліна Світоліна сенсаційно поступилася швейцарці Жіл Белен Тайхманн уже в першому раунді турніру в Мадриді. А Марта Костюк програла росіянці Катерині Александровій у першому раунді турніру WTA 1000 в Римі.