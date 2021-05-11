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Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу

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Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна випала з п'ятірки найкращих тенісисток світу. Її потіснила спортсменка з Білорусі Аріна Соболенко.

Згідно з оновленим рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA), українка втратила одну позицію і тепер посідає шосте місце. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".

Світоліну випередила білоруска Аріна Соболенко, яка після перемоги на турнірі в Мадриді піднялася відразу на дві сходинки.

Свої позиції погіршили й інші українські тенісистки із сотні світового рейтингу.

Даяна Ястремська опустилася з 31-го на 32-ге місце, а Марта Костюк втратила одразу дві сходинки і тепер посідає 79-те місце.

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Раніше Еліна Світоліна сенсаційно поступилася швейцарці Жіл Белен Тайхманн уже в першому раунді турніру в Мадриді. А Марта Костюк програла росіянці Катерині Александровій у першому раунді турніру WTA 1000 в Римі.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ничего страшного. Афрофранцуз её утешит ночью.
  • math 21
    Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 4341
  • Afanasiy
    Боже, яка трагедія. Не кожний зможе перенести таке на ногах. І карвалол як на зло скінчився. Піду приляжу, на всяк випадок
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