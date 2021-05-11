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14-річна дівчинка впала в алкогольну кому в Дніпрі

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14-річна дівчинка впала в алкогольну кому в Дніпрі
У Дніпрі 14-річна дівчинка отруїлася спиртними напоями і впала в алкогольну кому: у важкому стані її відвезли до лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Днепр оперативный".

Це сталося 9-го травня на вулиці Семафорній на околиці міста. Коли приїхала швидка, дівчинка вже була в алкогольній комі. У важкому стані її відвезли до 6-ї дитячої лікарні. Медики зв'язалися з батьками дівчинки і повідомили про те, що з нею сталося.

Подробиці інциденту з'ясовує поліція.

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Топ коментарі

  • Микола Чуприна
    14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 9243
  • Толик Тигра
    Накатіла за дідов. Одразу видно - кацапка.
  • pOrest
    За то - что не было похмелья,
    Я девяностые любил,
    Оно то в принципе логично,
    Я в десять лет еще не пил!

    14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 1001
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