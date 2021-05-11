14-річна дівчинка впала в алкогольну кому в Дніпрі

У Дніпрі 14-річна дівчинка отруїлася спиртними напоями і впала в алкогольну кому: у важкому стані її відвезли до лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Днепр оперативный".

Це сталося 9-го травня на вулиці Семафорній на околиці міста. Коли приїхала швидка, дівчинка вже була в алкогольній комі. У важкому стані її відвезли до 6-ї дитячої лікарні. Медики зв'язалися з батьками дівчинки і повідомили про те, що з нею сталося.

Подробиці інциденту з'ясовує поліція.

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