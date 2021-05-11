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Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ

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Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ
Звільнення Андрія Коболєва з поста глави "Нафтогазу", яке розкритикували дипломати, не вплинуло на переговори України з Міжнародним валютним фондом.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вплив на кредиторів і міжнародних партнерів можуть мати рішення, які "будуть ламати принципи корпоративної реформи", як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. "Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - вважає Шмигаль.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя та антикорупційної системи. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це саме розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

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"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - підсумував прем'єр.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Какая сверхнаглая, вызывающая ложь! Вот паскуда. Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 2058
  • Герхард
    Конечно не повлияло.

    Потому что МВФ сказал, что кина не будет еще до этого.
  • Ан Мур
    Блінкен, навпаки, заявив інше. І наголосив, що йому не так Коболєв є цінним кадром, як "процедура" (спец. в лапках) зміни керівництва корпоративного держпідприємства.
    З такою "процедурою" МВФ бабла не дасть... ой, не дасть...
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