Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ

Звільнення Андрія Коболєва з поста глави "Нафтогазу", яке розкритикували дипломати, не вплинуло на переговори України з Міжнародним валютним фондом.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вплив на кредиторів і міжнародних партнерів можуть мати рішення, які "будуть ламати принципи корпоративної реформи", як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. "Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - вважає Шмигаль.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя та антикорупційної системи. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це саме розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

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"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - підсумував прем'єр.