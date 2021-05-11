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Путін сидить на самоізоляції, попри заяви Кремля про вакцинацію

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Путін сидить на самоізоляції, попри заяви Кремля про вакцинацію
Аби потрапити на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, потрібно попередньо провести 2 тижні на карантині.

Про це повідомляє із посиланням на два джерела російське видання "Проект", інформує Цензор.НЕТ.

Путін заявляв, що зробив перше щеплення проти коронавірусу майже сім тижнів тому, а друге - майже чотири тижні тому. За найсуворішими оцінками розробників і лікарів, до цього часу в нього вже мали виробитися антитіла.

При цьому президент РФ, єдиний з усіх світових лідерів, продовжує дотримуватися суворої ізоляції.

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"Люди, які контактують із главою держави, як і раніше, мають сидіти на карантині до двох тижнів. Наприклад, як розповів "Проекту" співробітник Ермітажу, керівники цього музею сиділи замкнені перед візитом Путіна 27 квітня (через п'ять тижнів після щеплення). Це ж торкнулося і людей , які контактували з президентом на Параді Перемоги 9 травня - співробітники протоколу і фотографи відсиділи два тижні в Президент-готелі, каже співрозмовник, близький до Кремля", - пише медіа.

Скасовувати ізоляцію Путін найближчим часом не збирається. Всі журналісти і співробітники Кремля, які контактуватимуть з ним на економічному форумі в Санкт-Петербурзі на початку червня, з 20-х чисел травня зобов'язані самоізолюватися.

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Більшість заходів за участю Путіна відбувається онлайн. А коли вони проходять наживо - всі учасники попередньо сидять на карантині.

Прессекретар Путіна Пєсков ситуацію за запитом журналістів не прокоментував.

Топ коментарі

  • Герхард
    А заканчиваются все эти параноидальные танцы почти все одинаково - табакеркой по затылку бьет самый близкий и доверенный.
  • Small Jerboa
    сверх-трусливое УЙЛО! Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 5014
  • Харьков Сумской
    Интересно, кто кого сейчас в маразме перещеголяет?
    Великий Ким великого пу - или наоборот?
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