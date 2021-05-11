Путін сидить на самоізоляції, попри заяви Кремля про вакцинацію
Про це повідомляє із посиланням на два джерела російське видання "Проект", інформує Цензор.НЕТ.
Путін заявляв, що зробив перше щеплення проти коронавірусу майже сім тижнів тому, а друге - майже чотири тижні тому. За найсуворішими оцінками розробників і лікарів, до цього часу в нього вже мали виробитися антитіла.
При цьому президент РФ, єдиний з усіх світових лідерів, продовжує дотримуватися суворої ізоляції.
"Люди, які контактують із главою держави, як і раніше, мають сидіти на карантині до двох тижнів. Наприклад, як розповів "Проекту" співробітник Ермітажу, керівники цього музею сиділи замкнені перед візитом Путіна 27 квітня (через п'ять тижнів після щеплення). Це ж торкнулося і людей , які контактували з президентом на Параді Перемоги 9 травня - співробітники протоколу і фотографи відсиділи два тижні в Президент-готелі, каже співрозмовник, близький до Кремля", - пише медіа.
Скасовувати ізоляцію Путін найближчим часом не збирається. Всі журналісти і співробітники Кремля, які контактуватимуть з ним на економічному форумі в Санкт-Петербурзі на початку червня, з 20-х чисел травня зобов'язані самоізолюватися.
Більшість заходів за участю Путіна відбувається онлайн. А коли вони проходять наживо - всі учасники попередньо сидять на карантині.
Прессекретар Путіна Пєсков ситуацію за запитом журналістів не прокоментував.