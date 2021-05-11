Байден про дозвіл використання вакцини Pfizer для підлітків: Це "багатообіцяючий крок у боротьбі з COVID-19"

Рішення американського медичного регулятора схвалити застосування вакцини проти COVID-19 Pfizer-BioNTech сприятиме повсюдній імунізації населення від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Джо Байден.

"Я з нетерпінням чекаю можливості докладніше розповісти про те, що сьогоднішні новини означають для нашої програми вакцинації. (...) Світло в кінці тунелю наросте, сьогодні воно стало трохи яскравішим", - йдеться в заяві президента, розміщеній на сайті Білого дому.

Він зазначив, що виданий американським Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозвіл на застосування вакцини для підлітків від 12 років є "багатообіцяючим кроком у боротьбі з COVID-19".

Як повідомлялося, FDA схвалило використання вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 до 15 років.

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"Сьогоднішні дії дозволяють захистити молоде населення від COVID-19, наближаючи наше повернення до нормального життя і припинення пандемії", - повідомила виконувачка обов'язків комісара FDA Джанет Вудкок у своїй заяві.

"Батьки і опікуни можуть бути впевнені, що агентство провело ретельний аналіз усіх наявних даних, як і у всіх випадках дозволу на екстрене використання вакцини проти COVID-19", - додала вона.

Після оголошення про дозвіл на екстрене використання вакцини консультативний комітет з вакцин Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) збереться в середу, щоб розглянути дані і проголосувати за рекомендації щодо використання вакцини для підлітків.

Вакцина Pfizer сьогодні дозволена для всіх осіб віком 16 років і старше. Дві інші вакцини, представлені на ринку в США, від Moderna і Johnson & Johnson, дозволені тільки для дорослих.

У вересні Pfizer планує запросити дозвіл на екстрене використання своєї вакцини COVID-19 для дітей віком від 2 до 11 років.