Ворог за добу 7 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема застосувавши 120-мм міномети поблизу Троїцького. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-мм калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне та Водяне російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 11 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.