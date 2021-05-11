Стримування зовнішніх загроз: Байден виступив за посилення східного флангу НАТО

Президент США Джо Байден під час участі в саміті "Бухарестської дев'ятки" наголосив на необхідності посилити спроможності країн східного флангу НАТО у сфері оборони і стримування зовнішніх загроз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили за результатами онлайн-виступу Джо Байдена в Білому домі.

Глава Білого дому підкреслив прагнення до більш тісної співпраці з дев'ятьма країнами-членами Альянсу в Центральній Європі, а також в Балтійському і Чорноморському регіонах за всіма викликами, в тому числі глобальної безпеки здоров'я, зміни клімату, енергетичної безпеки і відновлення глобальної економіки.

"Президент Байден висловив свою підтримку посиленню позицій НАТО з оборони і стримування зовнішніх загроз, а також важливості, щоб союзники підвищували рівень стійкості до зловмисних економічних і політичних дій з боку стратегічних супротивників", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс (НАТО) і Австрія підписали угоду про відкриття офісу зв'язку НАТО у Відні.

Це дозволить у майбутньому створити своє представництво при ОБСЄ та інших міжнародних організацій у Відні.