Пожежа в багатоповерхівці у Львові: постраждали двоє людей, врятовано 112, зокрема 15 дітей, - ДСНС

10 травня о 20 год. 49 хв. у м. Львів у квартирі на 2 поверсі та другій евакуаційній сходовій клітині з 2-го по 10-й поверхи (захаращена приватними речами) десятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

О 23:04 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі постраждало 2 особи (подружня пара 1936 та 1938 р.н.), які відчули погіршення самопочуття та з ознаками отруєння продуктами горіння в стані середнього ступеня тяжкості були госпіталізовані.

У ДСНС зазначили, що гасіння пожежі та евакуація людей ускладнювалися дуже щільним задимленням.

"Підрозділами ДСНС за допомогою рятувальних пристроїв "маска Капюшон", висувних та автодрабин врятовано 112 осіб (з них 15 дітей), евакуйовано 45 осіб. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку в квартирі на площі 70 м2, старі речі побутового вжитку на сходовій клітині на площі 160 м2 та пошкоджено покрівлю горища на площі 10 м2", - йдеться в повідомленні.

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До гасіння залучалося 50 осіб та 11 одиниць техніки ДСНС.

На місці працювала оперативна група ГУ ДСНС України в Львівській області.