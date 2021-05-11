За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 2194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 695 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"2194 людини щеплено проти COVID-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами вакцинації.

"Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 531 754 людини", - додав Степанов.

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Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Дніпропетровській (452), Кіровоградській (156), Миколаївській (107) та Харківській (103) областях, водночас у Києві, Вінницькій, Луганській та Херсонській областях не зробили жодного щеплення.







