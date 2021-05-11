За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico
Про це видання Politico заявили обізнані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Американська розвідспільнота поки що не дійшла остаточного висновку про причини інцидентів з погіршенням здоров'я американських розвідників, проте, за словами співрозмовників газети, розслідування передбачуваних атак було активізовано. За їхніми даними, в ході розслідування вивчається роль ГРУ.
Наприкінці квітня телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що влада США розслідує два інциденти, що відбулися на території країни, які схожі з випадками атак з використанням технології "спрямованої енергії" проти американських співробітників за кордоном.
Одна з подібних атак на території США, імовірно, сталася в листопаді 2020 року поруч з Білим домом. Інший випадок стався в 2019 році - тоді співробітниця Білого дому розповідала, що піддалася подібній атаці, коли гуляла з собакою в одному з районів штату Вірджинія.