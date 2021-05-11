За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico

США підозрюють, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ. Однак не мають доказів цих звинувачень.

Про це видання Politico заявили обізнані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Американська розвідспільнота поки що не дійшла остаточного висновку про причини інцидентів з погіршенням здоров'я американських розвідників, проте, за словами співрозмовників газети, розслідування передбачуваних атак було активізовано. За їхніми даними, в ході розслідування вивчається роль ГРУ.

Наприкінці квітня телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що влада США розслідує два інциденти, що відбулися на території країни, які схожі з випадками атак з використанням технології "спрямованої енергії" проти американських співробітників за кордоном.

Одна з подібних атак на території США, імовірно, сталася в листопаді 2020 року поруч з Білим домом. Інший випадок стався в 2019 році - тоді співробітниця Білого дому розповідала, що піддалася подібній атаці, коли гуляла з собакою в одному з районів штату Вірджинія.

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