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Шмигаль про терміни досягнення колективного імунітету від COVID-19 в Україні: "Наступного року"

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Шмигаль про терміни досягнення колективного імунітету від COVID-19 в Україні: "Наступного року"
Українська влада до кінця цього року планує вакцинувати проти коронавірусу більшість дорослого населення України. Питання широкої вакцинації сьогодні є виходом із цієї пандемії.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українці прожили рік із COVID, ще рік має піти на завершення боротьби.

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"Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет",- вважає Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году" - Цензор.НЕТ 3926
  • Vika Lysenko
    Шмыгали 🤢-🤢🤡 Шмаркли , вам верить , себя не уважать !
  • 5 копійок
    Шмигай ісчо.
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