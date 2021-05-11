"Індійський" штам коронавірусу отримав статус "варіант, що викликає стурбованість", - ВООЗ
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це на брифінгу повідомила технічний керівник ВООЗ з реагування на COVID-19 і глава підрозділу з нових хвороб і зоонозів Марія ван Керхове.
Щоб отримати такий статус, варіант повинен або простіше заражати людей, або бути більш вірулентним (з більш важким перебігом захворювання), або погіршувати ефективність лікування / вакцин, або все разом.
Раніше B.1.617 визначали як "варіант, який являє інтерес".
"Доступна інформація дозволяє припустити підвищену трансмісивність B.1.617", - сказала ван Керхове про здатність цього мутанта заражати людей.
Це четвертий варіант SARS-CoV-2, який так позначають. Три інші - "британський", "південноафриканський" і "бразильський". "Індійський" зафіксовано вже більше ніж у 30 країнах.
При цьому ван Керхове заспокоїла, що у ВООЗ немає побоювань, що нинішні діагностичні або терапевтичні засоби і вакцини не працюють з B.1.617. Її слова підтвердила головний науковий співробітник ВООЗ Сум’я Свамінатан.
"Люди як і раніше повинні йти вакцинуватися будь-якою доступною їм вакциною від коронавірусу", - підкреслила вона.