За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 23 людини, на водних об'єктах загинула 21 особа, - ДСНС

За минулий тиждень, із 3.05 по 9.05, під час пожеж загинули 23 людини, на водних об'єктах - 21.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, протягом тижня надзвичайних ситуацій не виникало. Зареєстровано 2 тис. 30 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 42 людини.

Ліквідовано 1 тис. 589 пожеж, врятовано під час пожеж 27 осіб і не допущено знищення вогнем 453 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинули 23 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 13 млн 437 тис. грн.

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Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 280 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 64 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об'єктах загинула 21 особа.