За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 23 людини, на водних об'єктах загинула 21 особа, - ДСНС
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За минулий тиждень, із 3.05 по 9.05, під час пожеж загинули 23 людини, на водних об'єктах - 21.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними ДСНС, протягом тижня надзвичайних ситуацій не виникало. Зареєстровано 2 тис. 30 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 42 людини.
Ліквідовано 1 тис. 589 пожеж, врятовано під час пожеж 27 осіб і не допущено знищення вогнем 453 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинули 23 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 13 млн 437 тис. грн.
Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 280 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 64 вибухонебезпечні предмети.
Протягом тижня на водних об'єктах загинула 21 особа.