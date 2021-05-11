У Кабміні немає недоторканних. Будь-який міністр має бути готовий піти у відставку в разі поганої роботи, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив ймовірність відставок в уряді. Він зазначив, що кожен міністр має бути абсолютно готовим залишити свою посаду в разі неефективної роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Прем'єр-міністр зазначив, що нині в уряді немає вакансій, немає виконувачів обов'язків - "усі міністри на місцях".

"Це покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд загалом, на мене. Я завжди казав і кажу: нема недоторканих урядів, міністрів та прем'єрів. Кожен має відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду у разі неефективної або некоректної роботи", - говорить Шмигаль.

Він додав, що недоторканних немає і ротації в уряді можливі.

"Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає. Але ми розуміємо, що є певна незадоволеність окремими міністрами в Верховній раді, в комітетах. Ми ведемо діалог, тут треба також дивитися на реакції суспільства. У разі необхідності прийняття кадрових рішень, такі рішення будуть ухвалюватися", - зазначив Шмигаль.

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Прем'єр зауважив, що питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова - поки єдина точка напруги, яка існує щодо міністрів.