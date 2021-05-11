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Якщо всі жителі курортного містечка вакцинуються, то там може бути створена "зелена зона", куди зможуть їхати туристи, - Шмигаль

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Якщо всі жителі курортного містечка вакцинуються, то там може бути створена "зелена зона", куди зможуть їхати туристи, - Шмигаль
В Україні планують запустити COVID-сертифікати. Міністерство охорони здоров'я опрацьовує, які "бонуси" будуть для вакцинованих українців.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні є міста і містечка, які можуть вакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст.

"Якщо провакцинуються всі жителі цього містечка і всі працівники курортних закладів, у такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати в звичайному нормальному режимі", - зазначив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковелю, чувакі!)))
    Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9931
  • Меркава
    Перейшли до відвертого шантажу.
  • Eugen Mk
    Поеду "дикарём" на моря. В некатарых местах уже есть вода и ликтричество.
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