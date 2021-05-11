"Прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу", - Степанов

Міністерство охорони здоров'я прогнозує чергову, четверту хвилю коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Чергова хвиля коронавірусу подолана, проте не час прохолоджуватися. Чергова битва з COVID-19. Ми прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Тому ми не можемо прохолоджуватися, ми повинні зробити все, щоб цей удар не був таким жорстким", - підкреслив глава МОЗ.

За його словами, над світом нависла нова загроза у вигляді нового штаму коронавірусу.

"Який вже наробив багато горя в Індії і підступає до кордонів нашої країни. Цей вірус уже зафіксували в Польщі, Румунії та інших країнах Європи. Тому для нас це досить серйозний виклик. Новий штам дуже небезпечний і дуже агресивний, навіть більш, ніж "південноафриканський" і "британський" штам", - додав Степанов.

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