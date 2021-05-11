Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо. Документ розміщено в базі даних нижньої палати у вівторок, 11 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Раніше Путін призначив заступника глави міністерства закордонних справ Сергія Рябкова офіційним представником під час розгляду палатами Федеральних Зборів питання про денонсацію РФ Договору про відкрите небо.

Як підкреслює Інтерфакс-Україна, згідно з пояснювальною запискою до документа, договір вноситься на денонсацію у зв'язку з виходом з нього США "під надуманим приводом", що поставило під загрозу безпеку Росії.

"22 листопада 2020 року США під надуманим приводом вийшли з Договору, що суттєво порушило баланс інтересів держав-учасників Договору, досягнутий під час його укладання. Отже, було завдано серйозної шкоди дотриманню договору і його значущості в зміцненні довіри і транспарентності, виникла загроза національній безпеці Російської Федерації", - йдеться в документі.

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