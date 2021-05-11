Ткаченко про штрафи за порушення "мовного закону": Варто було б почати з посадових осіб, а не зі сфери обслуговування

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи чинний закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", висловив думку, що передбачені цим законом штрафи за невикористання української мови в сфері обслуговування варто було б спочатку запровадити для чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"У цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких точиться дискусія, чи можна накладати штрафи на сервіс, на публічний сервіс – у магазинах, кафе. Я запропонував і маю прихильників у Верховній Раді, які кажуть: започаткуймо спочатку штрафи для чиновників, для депутатів усіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, "губернаторів", всіх інших чиновників", – сказав він.

"Я думаю, що населення це сприйме дуже добре. Тому що якщо всі ті, хто ухвалює закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов’язаних зі штрафами у місцях побутового обслуговування. Я не проти", – сказав міністр.

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"І у побуті мені приємно, коли я тепер дзвоню замовити якусь їжу у ресторан, мені завжди відповідають українською мовою. Це приємно", – додав Ткаченко.

Іще до приходу на нинішню міністерську посаду 2020 року Олександр Ткаченко, на той час народний депутат (фракція "Слуга народу") і голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, не раз заявляв про потребу перегляду "мовного закону". Одним із моментів, які він тоді прагнув переглянути, були саме штрафи за невикористання української мови у сфері послуг.

Активісти різко критикували такі спроби Ткаченка та інших депутатів від "Слуги народу", спрямовані на послаблення норм "мовного закону".