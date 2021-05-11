Степанов про симптоми індійського штаму коронавірусу: Він агресивніший, ніж південно-африканський і британський варіанти

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, зафіксованого в Індії. Цей різновид COVID більш агресивний, ніж штами з ПАР та Великої Британії.

Про це Степанов заявив під час брифінгу у вівторок, 11 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Світом поширюється новий штам коронавірусу. Він агресивніший, ніж південно-африканський і британський штами. Він виражений надважкою клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла", - заявив Степанов.

За його словами, цей штам вірусу вже "підбирається до України" і зафіксований у Польщі, Румунії та низці інших країн Європи.

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