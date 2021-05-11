Пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження призводять до зростання випадків ожиріння у дітей, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що багатомісячні обмеження, пов'язані з COVID-19, призводять до зростання випадків ожиріння серед дітей, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

У звіті, опублікованому 11 травня, регіональне європейське бюро ВООЗ виявило, що закриття шкіл та обмеження активності можуть мати негативні наслідки для харчування та фізичного стану дітей.

"COVID-19 потенційно може посилити одну з найбільш тривожних тенденцій у європейському регіоні – ожиріння серед дітей", - сказав Ганс Клуґе, регіональний директор ВООЗ по Європі.

Ожиріння та надмірна вага пов’язані з більш серйозними симптомами в разі захворювання на COVID-19, а також серцево-судинними захворюваннями, діабетом та раком.

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Дослідження показало, що майже третина дітей віком від 6 до 9 років мали надлишкову вагу. Опитування було проведене в 36 країнах регіону.

Численні дослідження у США та Європі виявили, що багатомісячні обмеження призвели до збільшення ваги і серед дорослих, що викликає нові проблеми зі здоров’ям. Нині багато європейських країн починають послаблювати пов’язані з пандемією обмеження – на тлі скорочення числа хворих та все масовішою вакцинацією.