"Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська

Дочка судді Печерського суду Крістіни Константінової Настя, яка в образливій формі відгукнулася про українців і в нецензурній формі закликала їх змиритися з російською окупацією Криму, також є дочкою нинішнього керівника управління ДБР у справах Майдану Анатолія Тарасюка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала адвокатка Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо б хтось хотів придумати якийсь дикий компромат на всю цю сантабарбару - наврядчи б вийшло так креативно і водночас брутально, як це робить саме життя... Руками дійових осіб... швидка карма". "Сепаратистські заяви пролунали із вуст доньки експрацівника СБУ і теперішнього керівника управління у справах Майдану Анатолія Тарасюка. Так що не Печерським судом єдиним... Хоча насправді нечасто життя прям аж так яскраво ілюструє обґрунтованість твоєї заяви про відвід, що боляче дивитись і хочеться це розбачити", - заявила вона.

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"Для призначення Тарасюка на цю посади скасували конкурс, в фінал якого пройшли реально сильні кандидати. Адвокатська дорадча група намагалась цьому протидіяти. Писали заяви. Робили відкриті звернення. Домоглись, власне, трансляції конкурсу "даби дурь кожного було видно". І в фінал пройшли найсильніші кандидати... Але кому там потрібні були сильні кандидати... Результати конкурсу все одно скасували, "просто так". І провели новий конкурс із заздалегідь визначеним переможцем. Власне - Анатолієм Тарасюком. От тут трошки його відповідей на питання комісії. Дочка явно яскравіша і щиріша", - резюмувала адвокатка.







Нагадаємо, що 7 травня Анастасія Константінова в образливій формі відгукнулася про українців і з використанням нецензурної лексики закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. В опублікованому 8 травня відео вона вибачилася і заявила, що нібито не була поінформована про політичну позицію російського артиста Басти.