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"Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська

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"Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська
Дочка судді Печерського суду Крістіни Константінової Настя, яка в образливій формі відгукнулася про українців і в нецензурній формі закликала їх змиритися з російською окупацією Криму, також є дочкою нинішнього керівника управління ДБР у справах Майдану Анатолія Тарасюка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала адвокатка Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо б хтось хотів придумати якийсь дикий компромат на всю цю сантабарбару - наврядчи б вийшло так креативно і водночас брутально, як це робить саме життя... Руками дійових осіб... швидка карма". "Сепаратистські заяви пролунали із вуст доньки експрацівника СБУ і теперішнього керівника управління у справах Майдану Анатолія Тарасюка. Так що не Печерським судом єдиним... Хоча насправді нечасто життя прям аж так яскраво ілюструє обґрунтованість твоєї заяви про відвід, що боляче дивитись і хочеться це розбачити", - заявила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової. ВIДЕО

"Для призначення Тарасюка на цю посади скасували конкурс, в фінал якого пройшли реально сильні кандидати. Адвокатська дорадча група намагалась цьому протидіяти. Писали заяви. Робили відкриті звернення. Домоглись, власне, трансляції конкурсу "даби дурь кожного було видно". І в фінал пройшли найсильніші кандидати... Але кому там потрібні були сильні кандидати... Результати конкурсу все одно скасували, "просто так". І провели новий конкурс із заздалегідь визначеним переможцем. Власне - Анатолієм Тарасюком. От тут трошки його відповідей на питання комісії. Дочка явно яскравіша і щиріша", - резюмувала адвокатка.

Не Печерським судом єдиним: скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська 01
Не Печерським судом єдиним: скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська 02
Не Печерським судом єдиним: скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська 03

Нагадаємо, що 7 травня Анастасія Константінова в образливій формі відгукнулася про українців і з використанням нецензурної лексики закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. В опублікованому 8 травня відео вона вибачилася і заявила, що нібито не була поінформована про політичну позицію російського артиста Басти.

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Топ коментарі

  • слава загоровский
    Просто позор какой то - делами майдана занимается какой то ватный черт коррумпированный с головой ...
  • vadym sestritsyn
    гидрант
  • DG 21be52f2
    теперь понятно почему у нас скоро майдановцев будут судить а не беркут! Вова, ты гарант или не гарант?
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