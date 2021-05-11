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Україна готова запровадити будь-яку модель COVID-паспорта для поїздок у ЄС, - Шмигаль

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Україна готова запровадити будь-яку модель COVID-паспорта для поїздок у ЄС, - Шмигаль
Уряд України готовий запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації проти коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна "серйозно веде переговори" про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові запровадити будь-яку з моделей паспорта вакцинації, яка можлива в Європі, - цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі", - заявив Шмигаль.

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За словами прем'єра, всі люди, щеплені від COVID, зареєстровані в електронній системі eHealth.

"Тому технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати паспорт вакцинації, який буде затверджений у будь-якій міжнародній формі", - зазначив він.

При цьому Шмигаль не вважає за доцільне вести переговори про відкриття кордонів з окремими країнами.

"Весь світ сьогодні говорить про уніфікацію і про недискримінацію. Неможливо, щоб дві країни домовилися, а всі інші залишилися десь за бортом", - додав прем'єр.

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Клоун Шмыга умалчивает, что в ЕС планируют пускать лишь тех, кто вакцинирован препаратами, признанными ЕС. А этих вакцин четыре и их в Украине быдлу не колят. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9139 А паны, точнее "слуги" с родней, укололи пфайзер и будут спокойно кататься по миру.
  • 5 копійок
    ЗЕлохи, як Зеля зробив вас разом? Просто красота нєопісуємая. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 51
  • NonCFist
    _Ублюдок заговаривает зубы бумажкой - что там будет написано. И молчит о главном: уколовшихся шмурдяком в Европу не пустят!
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