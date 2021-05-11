"Працевлаштовано близько 600 тисяч осіб": Шмигаль заявив про виконання обіцянки створити пів мільйона робочих місць

Станом на 6 травня 2021 року статус безробітного в Україні мала 401 тисяча осіб. Всього протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн осіб отримали статус безробітного.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я кожен день маю дані від Служби зайнятості. Станом на 6 травня 2021 року, статус безробітного мала 401 тисяча осіб. Загалом протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн людей отримали статус безробітного. Відповідно було працевлаштовано за цей період 665 тисяч людей", - повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що ще близько 500 тисяч робочих місць вдалося зберегти завдяки підтримці бізнесу, програмі "5-7-9", завдяки програмам підтримки людей - виплати по 8 тисяч гривень, виплати підприємствам на відшкодування двох третин заробітної плати.

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"Крім цього, ще були непрямі важелі економічного впливу, коли ми виділяли кошти, наприклад, на інфраструктурні проекти. За оцінками експертів, більше ніж 50 тисяч робочих місць було створено в галузі дорожнього будівництва. І це також дає свій мультиплікативний ефект.

За нашими розрахунками, ці вкладення в інфраструктуру безпосередньо дали змогу зберегти і створити в сумі близько 160 тисяч робочих місць. Це можна віднести до тих 600 тисяч працевлаштованих – це нові робочі місця. Це так званий непрямий важіль створення робочих місць, коли держава інвестує і розкручує економіку", - підсумував глава Уряду.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, тобто десь на 20% виконано обіцянку про 500 тисяч нових робочих місць, Шмигаль заявив: "Ні. Працевлаштовано близько 600 тисяч осіб. 160 тисяч - це тільки в галузі дорожнього і будівництва в цілому. Це те, що в одній з галузей ми можемо порахувати".