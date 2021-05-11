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Шмигаль про запровадження нових податків: "Це стосуватиметься не простих людей, не малого та середнього бізнесу"

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Шмигаль про запровадження нових податків: "Це стосуватиметься не простих людей, не малого та середнього бізнесу"
В Україні не планують підвищувати загальнодержавні податки. Однак можуть бути податки для багатих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз йде робота над бюджетною декларацією. Нині всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть дискусії щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів.

Шмигаль зазначив, що можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях - медицині, освіті та інших соціальних напрямках.

"Але це стосуватиметься не простих людей, не малого і середнього бізнесу. Це дійсно стосуватиметься окремих напрямків, які мають високу маржинальність і мають платити більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Mauler
    Короче ФОПам приготовится
  • Підлога Маккартні
    А кто такие эти не простые люди? Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 6223

    высокую маржинальность

    высокую чо?
    Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 7304
  • violator
    мы при Нелохе так хорошо стали жить что в категорию богатых и не простых уже рискуют попасть и сантехники с автослесарями . а владельцы лотков сразу в олигархи Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 558
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