19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ (оновлено)
Як передає Цензор.НЕТ, про це Интерфаксу повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.
"Пройшов учень, проніс зброю, поранив однокласників, як мінімум один школяр без ознак життя", - сказало джерело.
У свою чергу в прокуратурі Татарстану заявили, що перевіряють повідомлення ЗМІ про постріли в казанської школі.
"На місце події виїхав прокурор Республіки Татарстан Ілдус Нафіков. Обставини інциденту з'ясовуються", - сказав журналістам представник наглядового відомства.
Пізніше видання з посиланням на джерело повідомило про загибель дев'яти осіб.
Серед жертв трагедії - вісім школярів і вчитель. За даними джерела, співробітники правоохоронних органів затримали 17-річного підлітка.
Джерело також повідомляє, що нападників на школу було двоє.
"Попередньо, на школу напали двоє людей зі зброєю, один з них затриманий, другий може залишатися в будівлі навчального закладу на третьому поверсі", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що другий стрілок заблокований на 4-му поверсі школи, проводиться його затримання.
Президент Татарстану Рустам Мінніханов уточнив, що в результаті стрілянини в гімназії №175 в Казані загинуло семеро людей, постраждали ще 16.
"Ми втратили 7 дітей - учні 8 класу, четверо хлопчиків і три дівчинки. Вони загинули на 3 поверсі, і ще 16 осіб зараз перебуває в госпіталі", - сказав він.
"Терорист арештований. 19 років, на ньому офіційно зареєстрована зброя, інших пособників не визначили", - продовжив Мінніханов.
Пресслужба мерії Казані повідомила: "У результаті стрілянини в казанській гімназії №175 загинули вісім осіб: сім школярів і один вчитель. Ще 20 людей постраждали і зараз у госпіталі".
12 травня в Татарстані оголошено днем жалоби.