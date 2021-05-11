Скликають вчену раду: в КНУ імені Шевченка відреагували на скандал навколо дочки судді Печерського суду Константінової, яка назвала українців "бидлом"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "5 канал".
У національному виші через висловлювання студентки - переполох. На вівторок скликають вчену рада. А викладачі збирають підписи під зверненням до університетської комісії з етики.
"Відеозвернення, попри непереконливе виправдання, яке було поширене, є виявом глибокої неповаги до держави Україна, до майбутньої професії юриста. А може й інтерпретуватись як "участь у дестабілізації суспільного життя в Україні", про що йдеться на сайті Центру "Миротворець", – зазначили в університеті.
"Я оторопіла, я не могла повірити, що така людина є студенткою університету. Я вважаю, що ця дівчина має понести покарання. Я вважаю, що це справа СБУ. Тому що вона говорила про територіальну цілісність України насамперед", – наголосила завідувачка кафедри фольклористики Інституту філології КНУ імені Шевченка Олеся Наумовська.
"Ця ганьба лягла, на жаль, на весь університет. Дуже неприємно читати коментарі, де огульно звинувачують усіх викладачів. Це безперечно, репутаційні втрати", – зауважила доцентка Київського університету імені Тараса Шевченка Оксана Мацько.
Підписів викладачів Інституту права під зверненням, щоправда, немає. А от студенти підтримують відрахування Тарасюк.
"Людина прямо виступає проти територіальної цілісності України і дискредитує своїми публічними діями університет. На мою думку, така людина не має вчитися в університеті Шевченка", – переконаний голова Студпарламенту Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Данило Гайдамаха.
Та здобувати освіту юриста Анастасія, схоже, продовжить. В університеті Шевченка повідомили: для відрахування є чіткий перелік підстав. І публічних закликів до сепаратизму в ньому немає. Виправити це можуть зміни до закону про вищу освіту. Такі пропозиції університет уже готує.
Нагадаємо, що 7 травня Анастасія Константінова в образливій формі відгукнулася про українців і з використанням нецензурної лексики закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. В опублікованому 8 травня відео вона вибачилася і заявила, що нібито не була поінформована про політичну позицію російського артиста Басти.