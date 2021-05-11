Дробович про святкування 8 і 9 травня в Україні: "Спокійний характер акцій - це оптимістичний сигнал"

Загалом спокійні акції, приурочені до 8-9 травня в Україні, дають привід для оптимізму, а закон "має працювати безкомпромісно і чітко: жодних нацистів, жодних комуністів", вважає директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

В Україні відбулося понад 600 масових заходів із нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Відкрито 13 кримінальних справ, в Одесі та Очакові відбулися сутички.



За словами Дробовича, це нормально, що кожен може сам обрати "потрібну" йому дату для того, щоб відзначити закінчення в 1945 році Другої світової війни.



Чиновник вважає, що раз Україна є демократичною країною, "не обов'язково, щоб всі однаково ставилися до свята".

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"Різні люди можуть обирати ті моделі вшанування, які їм ближче, тим більше, що у нас у країні є і 8 травня – День пам'яті і примирення, і 9 травня – День перемоги над нацизмом. <...> Така (невелика) кількість порушень і відносно спокійний характер акцій – це оптимістичний сигнал", – пояснив він.



Глава УІНП підкреслив: на його думку, конфлікти і сутички навколо дат 8 і 9 травня – наслідок того, що "багато політиків намагаються качати протиріччя на темі Другої світової війни".