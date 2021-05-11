За добу від COVID-19 в Києві померли 12 осіб, видужала - 51, виявили 98 нових випадків, - Кличко
4260
За минулу добу в Києві госпіталізували 20 хворих на коронавірус.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за добу виявили 98 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 199 175 хворих).
Серед захворілих 51 жінка віком від 19 до 91 року, 45 чоловіків віком від 19 до 83 років, 1 дівчинка 5 років і один 3-річний хлопчик.
Крім того, за добу виявили 12 летальних випадків від вірусу (всього 4 838 померлих).
20 осіб були госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а 143 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
У той же час, 51 особа поборола коронавірус (всього 128 208 видужали).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (25), Шевченківському (16) і в Солом'янському (15).