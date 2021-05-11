"Главу ОТГ, спійманого на хабарі, затвердила Банкова", - Дубінський назвав "слуг народу" "слугами аферистів і шахраїв"

Кандидатуру спійманого на шахрайстві глави ОТГ на Київщині Володимира Підкурганного затвердив Офіс Президента під час місцевих виборів.

Про це в Facebook повідомив нардеп Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, парламентарій звернувся до президента Зеленського.

"Мабуть, перебування в найголовнішому кабінеті країни вкрай негативно впливає на роботу серця і на властивості людської пам'яті. Особливо, якщо це відбувається в умовах встановленої вами трагікомічній диктатури. Крім питань персонального збагачення, аферисти і шахраї, яких кишить на Банковій, пишуть свою, вигадану ними, сучасну історію України. У своїх сценаріях вони остаточно переконали себе в тому, що будь-яку брехню можна продавати як правдиві розповіді українським громадянам. Одним з таких дрібних, але примітних прикладів була нібито інформація, опублікована на сайті партії Слуга Аферистів і Шахраїв про одного з голів ОТГ, якого підозрюють у хабарництві", - йдеться в повідомленні.

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За словами Дубінського, саме Банкова затверджувала списки кандидатів на керівні посади під час місцевих виборів.

"І саме Банкова вносила в ці списки тих осіб, за які вона, як ви стверджували, несе персональну відповідальність. Але, мабуть, ваша пам'ять настільки ослабла, що ви не в змозі пригадати подібні деталі. Так, як і те, що серед депутатів Верховної Ради опинилися педофіл або яскравий представник світу 90-х - Коля-котлета. І безліч інших персонажів, до яких Банкова чомусь відчуває особливо трепетні почуття", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

Пізніше стало відомо, що затриманий - представник "Слуги народу", суддя Майдану Володимир Підкурганний.