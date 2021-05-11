Зеленський про ситуацію на Донбасі: Бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішов у минуле снайперський прицільний вогонь
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Президент Володимир Зеленський заявив про значне зменшення пострілів на Донбасі. За його словами, снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Щодо великоднього перемир'я - про все було домовлено, Україна показала максимально своє ставлення щодо вирішення питання саме мирним шляхом. Не було домовлено з точки зору публікації через те, що формулювання не підходило російській стороні... Ми бачимо вагоме зменшення пострілів. Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, саме через них було майже 30 жертв від початку року", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 10 травня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.