Вартість землі може зрости у 2-5 разів. Це точно збагатить наших людей, - Шмигаль

Після запуску ринку вартість землі може зростати від 2 до 5 разів. Такі зміни можуть відбуватися протягом перших 5-10 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що підготовка до запуску ринку землі "відбувається за планом".

"Надзвичайно складно ухвалено законопроєкт 2194, очікуємо ухвалення законопроєкту 2195, який розкриє можливість електронних торгів землею. Ми дивимося на аналогію щодо впровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що "це дуже добре", тому що це капіталізує нашу державу і землю українців, якою вони володіють.

"Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість ухвалювати рішення. Подорожчала земля - продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який накладали чиновники, коли не було ринку землі", - зазначив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про переговори з МВФ: Партнерів повністю задовольняють закони про НАБУ, ВРП і НАЗК. Попереду два транші

Він додав, що в Україні з 1 липня "зобов'язані відкрити ринок і вчитися жити в ньому".

"Це точно збагатить нашу державу, економіку і наших людей", - сказав Шмигаль.