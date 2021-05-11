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Законопроєкт про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб, - Данілов

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Законопроєкт про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів деталі підготовки законопроєкту про олігархів. За його словами, до переліку таких осіб можуть потрапити 13 людей.

Про це він заявив у ході форуму "Україна 30. Безпека країни", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна віднести до олігархічного середовища, які мають великий вплив", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 15 квітня на засіданні РНБО президент Володимир Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - Кучеренко

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
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    13 - а кто тринадцатый? .. вот в чем интрига..
  • Александр b9c4d8fd
    Давайте напишу, кого там не буде: ахмєтов, коломойський, новінский, пінчук з чучмою своїм, мертвечук, бібіпка... Ну зрозуміло кого не буде. Обов'язково буде ПОПо. І може навіть 13 раз запишуть його.
  • 18c49ed2
    Законопроект об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек, - Данилов - Цензор.НЕТ 3178
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