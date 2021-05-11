Законопроєкт про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів деталі підготовки законопроєкту про олігархів. За його словами, до переліку таких осіб можуть потрапити 13 людей.
Про це він заявив у ході форуму "Україна 30. Безпека країни", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна віднести до олігархічного середовища, які мають великий вплив", - сказав Данілов.
Нагадаємо, 15 квітня на засіданні РНБО президент Володимир Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.