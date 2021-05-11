"НАТО побудувало в Україні понад десяток біолабораторій": Нові фейки російської пропаганди

Перший заступник секретаря Радбезу РФ Юрій Авер'янов заявив, що США і країни НАТО нібито розширюють мережу біолабораторій навколо Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ru".

За словами Авер'янова, в Україні нібито більш як десяток таких лабораторій.

"Смертельно небезпечні мікроорганізми, створені в цих лабораторіях, можуть бути нібито помилково випущені в навколишнє середовище, призвівши до масового ураження мирного населення як прикордонних держав, так і населення Росії", - сказав Авер'янов.

Він заявив, що Вашингтон нібито розробляє для кожної з країн, яка оточує Росію, "індивідуальні плани" – з огляду на "потреби національних біопрограм".

Раніше секретар Радбезу РФ Микола Патрушев також заявив, що біля російських кордонів можуть діяти військові біолабораторії НАТО.

"У світі як на дріжджах ростуть все нові і нові біолабораторії, що перебувають під контролем США. До того ж за дивним збігом – переважно біля російських і китайських кордонів", - зазначив він.

Також раніше офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що США нібито створили 16 біологічних лабораторій в Україні.

"Росія не так давно знову поставила питання США з приводу їхньої військової та біологічної діяльності у Форт-Детрику та в Україні. Інші країни також заявили про аналогічну стурбованість. Візьміть для прикладу Україну. США створили 16 біологічних лабораторій тільки в Україні. Чому США створюють так багато лабораторій по всьому світу, і чим вони там займаються", - сказав Ліцзянь.

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