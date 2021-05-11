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Аваков анонсував відмову від "листів щастя" за порушення ПДР: "Це заощадить близько 6 млн грн держкоштів на місяць"

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Аваков анонсував відмову від "листів щастя" за порушення ПДР: "Це заощадить близько 6 млн грн держкоштів на місяць"
Найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи.

Про це на форумі "Україна-30" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Йдеться про скасування розсилки тим водіям, які відразу оплатили штраф.

"До 90% оплати штрафів здійснюється до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від розсилки цих "листів щастя", що заощадить приблизно 6 млн гривень державних коштів на місяць", - заявив Аваков.

Нагадаємо, в кінці квітня Верховна Рада України скасувала обов'язкову відправку на поштову адресу водіїв постанов про адміністративне правопорушення, штраф за якими вже сплачено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада скасувала обов'язкову відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Правильно. Нужно договариваться в водителем на дороге. А потом заносить чемоданы куда положено. Как раньше. Классно же было! Дом Пшонки видели? Рабочая схема! Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 1693
  • Alexey Chernyavsky
    Цинизм Авакяна зашкаливает, стырить ярды на откатах при закупках на МВД,а говорить о экономии 6 лимонов.
  • амфаш
    "отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен"
    Вот он, кровавый оскал диджытализации!
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