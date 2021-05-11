Аваков анонсував відмову від "листів щастя" за порушення ПДР: "Це заощадить близько 6 млн грн держкоштів на місяць"
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Найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи.
Про це на форумі "Україна-30" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Йдеться про скасування розсилки тим водіям, які відразу оплатили штраф.
"До 90% оплати штрафів здійснюється до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від розсилки цих "листів щастя", що заощадить приблизно 6 млн гривень державних коштів на місяць", - заявив Аваков.
Нагадаємо, в кінці квітня Верховна Рада України скасувала обов'язкову відправку на поштову адресу водіїв постанов про адміністративне правопорушення, штраф за якими вже сплачено.