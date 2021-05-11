У 2020 році "Укравтодор" пропустив через себе 85 млрд грн, а його власна компанія "Автомобільні дороги України" хронічно збиткова, - глава StateWatch Канєвський

Немає сенсу утримувати за рахунок державних ресурсів компанію, яка накопичує борги.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" голова неурядової організації StateWatch Гліб Канєвський, інформує Цензор.НЕТ.

"Результати компанії "Автомобільні дороги України" за 2020 рік: 130 млн грн - річні збитки, 2,6 млрд грн боргових зобов'язань. Де логіка в урядовому управлінні компаніями? Минулого року Укравтодор пропустив через себе 85 млрд грн, які переважно отримали приватні фірми. Але його власна дорожня компанія хронічно збиткова. При цьому уряд призначає директором держкомпанії з 13-тисячним колективом фахівця з іншої державної установи - "Укрспортзабезпечення". Тобто, новий директор не має досвіду управління великою структурою, і взагалі останні роки будував кар'єру у сфері закупівель інвентаря для змагань і спортзалів", - зазначає він.

При цьому експерт підкреслює, що існуючий підхід до управління держкомпаніями - помилковий, і призводить до нових боргів, які рано чи пізно доведеться віддавати, або майном, або бюджетними коштами.

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"Але що пропонує Марлін? (Команда, яка досліджує і інформує про фінансові показники стратегічних підприємств, висвітлює успішні кейси корпоративної реформи управління і приватизації, викриває корупцію і неефективність в державному секторі. - Ред.)", - задається питанням Канєвський.

Відбір керівників держкомпаній лише через конкурси.

Визначення зрозумілих критеріїв, за якими кандидати не допускаються до конкурсів на посади в держкомпанії: попередній негативний досвід управління в урядових структурах, корупційні скандали, афілійованість з Партією регіонів, російським бізнесом та інше.

Визначення у контрактах директорів чітких показників ефективності та результатів.

І на останок. Кадрова політика в держкомпаніях буде ефективна лише тоді, коли буде приватизована значна кількість таких компаній.

На прикладі "Автомобільні дороги України". Вже 10 років дорожні підряди дістаються саме приватним фірмам, які активно використовували/ють майно держкомпаній. Відтак немає жодного сенсу утримувати державним ресурсом компанію, яка накопичує борги", - підсумував Канєвський.