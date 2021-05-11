Центр кібербезпеки вже працює, офіційне відкриття відбудеться через один-два тижні, - Зеленський
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30".
"Ми вирішили справді зробити Центр кібербезпеки, не просто вирішили, ми його зробили. Я його офіційно ще не відкривав, але він працює вже в робочому форматі", - зазначив Зеленський.
За його словами, Центр офіційно відкриється, через один-два тижні.
"Там непогана команда, ми паралельно це робили з Центром дезінформації... У принципі, там повністю стратегія Центру дезінформації є. Центр з виявлення фейків чи не фейків, як працює Центр дезінформації, усе це я вам не можу розповісти, але співпрацювати буде з різними розвідками, як українськими, так і іноземних держав-партнерів", - зазначив президент.
Стосовно того, чи буде в Україні окрема законодавча база у зв'язку зі створенням центрів, Зеленський сказав: "Будемо дивитися. Думаю, що ми обов'язково маємо знайти законодавчі кроки для повноцінного втілення роботи центру".