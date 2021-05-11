Сили і засоби громадської безпеки та цивільного захисту готові до виконання завдань за призначенням, - Аваков
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков.
Виступаючи у вівторок на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", міністр зазначив, що громадська безпека – "це забезпечення двох принципових складових: безпеки людини, безпеки держави".
"Наша основна мета - створення безпечного середовища для кожного українця з забезпеченням прав людини, із захищеними кордонами та з якісним поліцейським сервісом", - зазначив міністр.
Аваков нагадав про розроблений проєкт Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту. Він зазначив, що це "дасть можливість створити потужний механізм, який відповідає викликам сьогодення".
Зокрема, за словами глави МВС, міністерство спільно з французькими колегами продовжує реалізацію проєкту щодо посилення кордонів. За його словами, українські прикордонники вже отримали сучасні катери. Також, як наголосив глава МВС, впроваджується система авіаційної безпеки в Україні. Україна вже має 28 вертольотів, а в Ніжині буде розгорнуто інфраструктуру авіаційної техніки ДСНС. Крім того, міністр відзначив розвиток системи аеромедицини в частині екстреної евакуації і трансплантації.
Окремо Аваков відзначив ефективність роботи фото- та відеофіксації ДТП, наголосивши, що за півроку на 48 ділянках, де встановлено цю систему, кількість ДТП знизилася втричі. За словами глави МВС, завдання міністерства на поточний рік – встановити понад 290 таких комплексів у всій Україні.
Крім того, міністр відзначив доступність електронних сервісів МВС і пообіцяв, що буде змінено процедуру стягнення штрафів - "ми відмовимося від "листів щастя".
Ще одним успішним проєктом МВС Аваков назвав проєкт "Поліцейський офіцер громади". За його словами, нині 279 ОТГ уже мають свого офіцера.
Ще одним важливим напрямом в реформуванні міністерства, що безпосередньо посилює громадську безпеку людини та держави загалом, міністр назвав реформування Гідрометеослужби ДСНС за сучасними стандартами.
"Сили та засоби громадської безпеки і цивільного захисту загалом готові до виконання завдань за призначенням", - запевнив глава МВС.
Водночас він зазначив, що обмеженість можливостей у деяких напрямах зумовлена недостатнім рівнем забезпечення, зокрема технічного і спеціальними засобами.
"Інфраструктура сил громадської безпеки цивільного захисту загалом забезпечує ефективну роботу, але потребує суттєвої модернізації", - підсумував Аваков.