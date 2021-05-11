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Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти

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Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що в питанні підготовки до російсько-американського саміту залишається багато неясного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Ми, до речі, хотіли б також зрозуміти, як американські колеги збираються діяти, ми це питання їм поставили, відповіді не отримали, - маю на увазі послідовність кроків", - сказав він.

Російський міністр зазначив, що спочатку в США пропонували зустріч президентів без будь-якої підготовки, потім згадали, що може бути краще, щоб експерти зустрілися перед самітом.

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"Загалом, тут багато неясного. Як я вже сказав, за в цілому позитивного ставлення до цієї ініціативи, ми вивчаємо всі аспекти, які з нею пов'язані", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна була б доцільною.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Лошадь не уточнила, какое именно }{уйло будет встречаться с Байденом. Одно из них сидит в противобактериологическом бункере, и всех к нему пускают после 2-недельного карантина под надзоров вертухаев из ФСО. Другое за 1000 км в тот же день "играет" в хоккей, "забивая" в среднем по 10 шайб за игру в компании с Бурэ и другими такими же полудурками, и все они даже без масок.
    Если решите, что второе }{уйло, то Байден в хоккей не играет.
    Если первое- то Байден на 2 недели на карантин в параше не сядет. Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 8505
  • Сергей Ирза
    Неясно, доживет ли Путин до этой встречи?
  • Envoy
    Что неясного ? Ватный зверинец полностью изолируют .
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