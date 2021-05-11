Епідзонування України: в двох областях перевищено показник з виявлення COVID-19, в семи - епідемічний поріг, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів щодо коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Лише у двох областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19. Цей показник перевищено лише в Миколаївській (21,4%) і Черкаській (20,4%) областях за норми не більше 20%. В інших регіонах показники в нормі.

Також в Україні в семи регіонах перевищено епідемічний поріг захворювань: у Волинській (130,3%), Донецької (141,7%), Житомирської (101,1%), Кіровоградській (104,9%), Луганській (126%), Тернопільській (114,1%) та Черкаській (129%) областях. Нормою є не більше 100%. При цьому у Вінницькій області цей показник вже відповідає "зеленій" зоні.

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Зазначимо, станом на 11 травня в Україні немає жодного регіону в "червоній" зоні. Вісім областей перебуває в "помаранчевій" зоні - Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська. Решта - в "жовтій" зоні.