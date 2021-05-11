Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко

МВС планує покрити всю країну мережею вертольотів, які зможуть вилітати на всі надзвичайні ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в ході всеукраїнського форуму "Україна 30: Безпека країни".

"У Львівській області з 1 квітня авіація ДСНС (Державної служби України з надзвичайних ситуацій. - Ред.) евакуювала сімох осіб із важкодоступних місць... Ми врятували кількох людей, у яких були інсульти... Також евакуювали людину, яка потрапила у важку ДТП у місті Броди", - розповів заступник міністра.

За його словами, в планах МВС - покриття всієї країни мережею вертольотів, які зможуть вилітати "на всі надзвичайні ситуації, де це обґрунтовано економічно та фактично".

Геращенко зауважив, що "протягом двох-трьох років уся територія України буде покрита вертольотами для рятування людей".

Заступник міністра також додав, що вже наступної зими авіація МВС буде задіяна в Карпатах для рятування людей у складних погодних умовах.

Раніше повідомлялося, що МВС розгортає на Чернігівщині інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки.

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