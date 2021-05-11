Вітренко анонсував конкурс на посаду глави правління "Укрнафти": "Менеджмент має діяти в інтересах компанії, а не Коломойського"

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко анонсував оголошення найближчим часом конкурсу на посаду голови правління ПАТ "Укрнафта".

Про це він заявив в ефірі програми "Зворотний відлік" на каналі "UA Перший", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нафтогаз" вже поставив вимогу своїм представникам у наглядовій раді "Укрнафти", щоб найближчим часом був такий конкурс", - сказав Вітренко.

За його словами, зміна менеджменту компанії необхідна, щоб усунути вплив на нього з боку міноритарних акціонерів.

"Менеджмент має діяти в інтересах "Укрнафти", а не в інтересах пана Коломойського. Найближчим часом має бути результат", - зазначив Вітренко.

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Акціонери "Укрнафти" із 30 квітня 2019 року обрали виконавчого віцепрезидента компанії з питань збуту компанії Олега Геза т.в.о. голови правління компанії.

Сформована навесні 2019 року наглядова рада "Укрнафти" отримала право призначати голову компанії. У межах конкурсу з відбору CEO на окремому конкурсі було відібрано компанію-рекрутера Boyden, яка подала список із 179 кандидатів.

За словами глави комітету з призначень і винагород "Укрнафти" Андрія Бойцуна, робота з відбору була здійснена на 95%, залишалося тільки провести співбесіди з відібраними найкращими кандидатами.

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Однак спочатку комітет з призначень голосами членів, номінованих міноритаріями, а потім і наглядова рада, завдяки голосу одного з трьох представників НАК "Нафтогаз України" 20 травня вирішили скасувати конкурс і призначити главою правління Геза, з яким 31 липня 2020 року був укладений контракт терміном на один рік.

Як повідомлялося, "Укрнафта" в 2020 році отримала чистий прибуток 4 млрд 269,26 млн грн проти 4 млрд 57,859 млн грн чистого збитку в 2019-м. Чистий дохід компанії в минулому році збільшився на 26% (на 7 млрд 324,617 млн ​​грн) - до 35 млрд 534,818 млн грн, валовий прибуток - на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" в 2020 році знизила видобуток нафти і конденсату на 1% (на 15 тис. тонн) порівняно з 2019 роком - до 1,501 млн тонн, газу - на 3% (на 35 млн куб. м) - до 1,127 млрд куб. м, але збільшила виробництво скрапленого газу - на 4,5% (на 5 тис. тонн), до 117 тис. тонн.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", - приблизно 42% акцій. На балансі "Укрнафти" перебуває 25 бурових установок, 1891 нафтова і 162 газові свердловини, компанії належить 537 АЗС.