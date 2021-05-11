В окупованому Криму за чотири роки зафіксували майже 5 тисяч порушень прав людини, - Кримськотатарський ресурсний центр

У період із 2017 по 2020 рік в окупованому Криму зафіксовано 4950 основних порушень прав людини. Більшість порушень стосуються права на справедливий суд.

Про це свідчить дослідження Кримськотатарського ресурсного центру, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Серед зазначених порушень:

40% - порушення права на справедливий суд,

15% - незаконні затримання,

15% - незаконні допити,

13% - незаконні арешти,

7% - порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я,

5% - незаконні обшуки,

5% - незаконні етапування.

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Також наголошується, що загальна кількість обшуків зросла майже в 5 разів, затримань - майже в 3 рази, допитів - в 2 рази, арештів - в 15 разів, порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я - в 10 разів, порушення права на справедливий суд - в 4 рази, а незаконних етапувань стало більше майже в 12 разів.

Окрім цього, в дослідженні сформульовано вимоги до Російської Федерації, серед яких - припинити тимчасову окупацію Криму, виконати міжнародне рішення МС ООН і скасувати рішення Верховного суду Росії про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити порушувати Загальну декларацію прав людини та звільнити всіх політичних в’язнів Криму.

За словами голови КРЦ Ескендера Барієва, факти порушень прав осіб в окупованому Криму правозахисники фіксують і цього року, пише Інтерфакс-Україна.

"У першому кварталі 2021 року було етаповано 33 громадян України з окупованого Криму на територію РФ", - повідомив Барієв, прирівнявши незаконне етапування до депортації.

Як зазначила менеджер КРЦ Людмила Коротких, незаконно затриманих громадян України етапують із Криму до Ростовської області Російської Федерації на засідання судів. За її словами, однією з причин такого етапування є переповненість Сімферопольського слідчого ізолятора.

Крім того, відповідно до представленого аналізу, за досліджуваний період зафіксовано 21 факт насильницьких зникнень, із яких 15 - зникнення представників корінного кримськотатарського народу.