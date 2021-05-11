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На саміті НАТО в червні рішення про ПДЧ для України не буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію, - Кулеба

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На саміті НАТО в червні рішення про ПДЧ для України не буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію, - Кулеба
На саміті НАТО в червні 2021 року навряд чи буде ухвалено рішення про надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України. Але головне те, що Київ вже почав таку дискусію.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в 2008 році лідери країн-учасниць альянсу доручили міністрам закордонних справ працювати з Україною і Грузією над Планом дій щодо членства в НАТО. Але відтоді практично нічого на цьому треку не відбувалося.

"Цього року президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання ПДЧ Україні. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію", - заявив Кулеба.

"На жаль, все ще кілька країн серед союзників керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити - це найкращий спосіб тримати Росію в спокої. Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо, що їхня логіка хибна. Але це потребує часу", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    "На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию"
    _Ясно. Тупорылая Европа этим прямо поощряет путлера и рашистов к дальнейшей экспансии и агрессии. Дегенераты таки получат свою Третью Всемирную. Ничему умственно отсталых и безответственных уродов история не научила.
  • Ан Мур
    тут не стільки Європа винувати, як 73/43%зебілів.
    Просто нагадаю: в 2014/16рр. та ж сама Європа не хотіла надавати Україні безвіз. Але цим безвізом займались Порошенко, Клімкін, Яценюк, і всі-всі-всі... А Зе тоді займався відосіками та репризами.
  • Ан Мур
    а грузинам - дадуть ПДЧ 14 червня ц.р.. Бо там - тяглість влади: і Маргелашвілі, і Зурабішвілі навіть після Саакашвілі не робили стрибків в сторону з шляху до НАТО.
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