ЄС вчиться в України протидіяти гібридній агресії, кампаніям з дезінформації та кібератакам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Начебто легко говорити про безпеку в країні, яка перебуває у війні, що точиться восьмий рік. Головна мета України – захищатися від агресії. Ми всі дуже добре знаємо, як легко провести ескалацію ситуації, тому що є ескалація російських військ на кордоні України, в окупованому Криму, на непідконтрольних територіях Донбасу", - заявив він.

Посол наголосив, що міжнародна підтримка України, її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів є надзвичайно сильною. "Ця підтримка є на основі спільних цінностей, європейського порядку безпеки та міжнародного права. Це всі ті цінності, на яких заснований ЄС і наша співпраця з Україною – це не дорога в один бік. Це не те, що Євросоюз допомагає Україні і Україна тільки отримує допомогу. Україна проводить свою політику разом з Євросоюзом – це частина угоди про партнерство, Україна бере участь в місіях ЄС. Україна хоче приєднатись до оборонних структур ЄС", - сказав дипломат.

За його словами, Євросоюз вчиться в України не тільки з досвіду війни проти РФ, "а вчиться тому, яким чином протистояти гібридній агресії, кампаніям з дезінформації та кібератакам. Україна є однією з шести країн світу, з ким ЄС має дуже ретельний діалог щодо кібербезпеки і це не збіг".

За словами Маасікаса, ЄС робить все, що може, щоб підтримати та допомогти Україні. "Євросоюз повністю підтримує виконання Мінських угод та зв’язав свою політику щодо Росії з виконанням умов Мінських домовленостей Росією, включно з тими санкціями, які є і залишаться до повного виконання Мінських угод", - додав він.

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