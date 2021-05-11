"Заправив бодягу - вкрав бронежилет", - сотні білбордів розповіли про наслідки роботи "сірих" АЗС

По всій країні з'явилися білборди від Нафтогазової Асоціації України з інформацією про наслідки роботи "сірих" АЗС.

Про це повідомляє сайт НАУ.

"Заправив бодягу - вкрав кисень. Сірі точки не платять на лікарні завдяки тобі", "Заправив бодягу - вкрав бронежилет. Сірі точки не платять на армію завдяки тобі", - 400 білбордів зі слоганами, направленими проти "сірих" АЗС, з'явились по всій країні, їх розмістила Нафтогазова Асоціація України.

За словами представників НАУ, купуючи пальне на "сірих" АЗС, автовласники не лише прирікають себе на додаткові ремонти свого авто, вони стають співучасниками бюджетного розкрадання. Адже, окрім продажу некондиційного пального, так званої "бодяги", такі АЗС не сплачують податки. "

Щорічні втрати бюджету України через порушення касової дисципліни автозаправними станціями оцінюються на рівні 14,6 млрд грн, а втрати від незаконної діяльності міні-НПЗ, які не сплачують акциз, - 3,4 млрд грн. Унаслідок армія, лікарні, школи, дитячі садочки та інші об’єкти інфраструктури міст недотримують величезні кошти", - зазначають у НАУ.





