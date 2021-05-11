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Сьомий тиждень в Україні спостерігається падіння рівня захворюваності на COVID-19, - Шмигаль на нараді у Зеленського

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Сьомий тиждень в Україні спостерігається падіння рівня захворюваності на COVID-19, - Шмигаль на нараді у Зеленського
В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19 за всіма показниками

Про це на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, обладнаних для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко-місць, або 36%.

"Це значно менше, ніж два тижні тому. Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. "Червоних" зон не залишилося. Вісім областей перебувають у "помаранчевій" зоні. Решта – у "жовтій", проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули", – наголосив очільник уряду.

У зв’язку з цим громадян закликають і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

Зі свого боку міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що 9 травня в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

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Топ коментарі

  • Валя Павленко
    да просто ни шмигаль, ни степанов, ни зеленский к єтому не имеют никакого отношения....
  • Scorpman Y
    да-да.. заболеваемость "падает", только вот от разных "воспалений легких" и "последствий перенесенных ОРВИ" - умирают всё больше людей
  • Plushka
    Доклад зе:у нас всё прекрасно.Все здоровы.Войны нет.Сплошное процветание и благодать.
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