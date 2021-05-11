Потрібно домовитися про стратегічне партнерство з виробниками. В Україні мають бути потужності для виготовлення COVID-вакцин, - Зеленський

Сьогодні в ході селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалася тема вакцинації від грипу восени 2021 року.

При цьому глава МОЗ Максим Степанов запропонував придбати для основних груп ризику приблизно 2,5 млн доз вакцин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Я хотів би отримати всебічну стратегію щодо програми вакцинації в Україні. Мова не лише про COVID-19, а й про інші необхідні щеплення", – сказав Володимир Зеленський, реагуючи на цю пропозицію міністра.

Президент також наполягає на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин.

Читайте також: Україна готова запровадити будь-яку модель COVID-паспорта для поїздок у ЄС, - Шмигаль

"Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію", – зазначив він.

Глава держави особливо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво в країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде прийнято рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.