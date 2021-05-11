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СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука

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СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука
У будинку проросійського політика Віктора Медведчука на вулиці Монтажників у Києві відбуваються обшуки.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть дані згодом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ZN.UA, Медведчук разом із сім'єю живе по вулиці Монтажників у Києві, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт

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Джерело повідомило, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ "Альфа". Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" та "Zik".

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Топ коментарі

  • Виталий Верпаховский b6132a6b
    Естественно ничего не найдут, потому что предупредили за месяц
  • Шрек Баблокат
    В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 1350
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Після цього обшуку мертветчук, спонсор тероризму, продовжить жити, як йому хочеться, ходити у Верховну Раду, приймати якісь закони.
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